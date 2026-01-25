Un secolo di Santo Spirito il centenario dei soci gialloblù inaugura un anno di festa

Porta Santo Spirito celebra il suo centenario nel 2026, un secolo dalla costituzione della prima associazione nel quartiere, avvenuta nel novembre del 1926. Questo anniversario segna un momento importante per la comunità, che rinnova il suo legame con le tradizioni e la storia locale. Un anno di eventi e iniziative sarà dedicato a questo significativo traguardo, testimonianza della continuità e della vitalità del quartiere.

Arezzo, 25 gennaio 2026 – Porta Santo Spirito f esteggia i suoi 100 anni. E ' stato infatti il primo quartiere a costituirsi in associazione, ormai nel lontano novembre del 1926. Un evento importante che ai Bastioni hanno deciso di celebrare con un ricco programma di eventi che partiranno a febbraio e si concluderanno a novembre. «Nel novembre del 1926 a Santo Spirito - ha spiegato lo storico Luca Berti - si costituisce un'associazione rionale provvista di uno statuto e di un'assemblea dei soci che ne elegge il consiglio direttivo. I rioni all'epoca di fatto esistenti in città sono in competizione fra di loro in varie circostanze: addobbo delle vie, elezione della reginetta del Carnevale, incontri di calcio.

