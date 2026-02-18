Gli avversari di Pontedera sono pronti ad affrontare una sfida difficile, poiché domenica pomeriggio il team dovrà giocare il secondo match fuori casa in pochi giorni. La partita, in programma alle 14.30, rappresenta una prova complessa per i giocatori, che cercano di recuperare energie dopo l’impegno precedente. La squadra avversaria, inoltre, si presenta con una serie di vittorie recenti che aumentano le difficoltà per gli uomini di Pontedera.

A Pontedera il Picchio domenica prossima (avvio alle 14.30) dovrà affrontare il secondo di due incontri esterni consecutivi. La vittoria ottenuta a Bra (1-3) ha riportato tra i bianconeri l’entusiasmo giusto per proseguire la rincorsa forsennata sul Ravenna. I romagnoli restano ancora avanti di due soli punti, ma sono riusciti a tornare al successo contro la Juventus Next Gen per 2-0 nell’ultima uscita che al Benelli ha segnato l’esordio in panchina di Mandorlini. Nel prossimo turno i romagnoli ospiteranno in casa la Samb e dovranno fare a meno degli squalificati Anacoura, Bani e Okaka, mentre l’Ascoli appunto andrà a fare visita nella tana dei toscani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari. Ultime Pontedera: una mission impossible

Per il Castiglione una ’Mission Impossible’ in trasferta contro l’Amatori LodiIl Castiglione affronta una sfida impegnativa in trasferta contro l’Amatori Lodi nella prima giornata del girone di ritorno in serie A1.

Stasera in tv giovedì 12 febbraio: Mission: Impossible – Protocollo FantasmaQuesta sera in tv va in onda

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.