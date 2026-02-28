Npsg mission impossible Rainbow un match facile
Nella serie B maschile, le squadre spezzine cercano di conquistare punti importanti con i campionati ormai quasi conclusi. Rainbow ottiene una vittoria facile contro Npsg, mentre la Npsg si impegna in una partita difficile, che si rivela complicata da gestire. La competizione si fa più intensa mentre le squadre si preparano alle ultime sfide stagionali.
Con i campionati ormai agli sgoccioli le squadre spezzine vanno a caccia di punti preziosi. Serie B maschile Impegno proibitivo per la Npsg Elettrosistemi (nella foto sopra) che al ’PalaMariotti’ oggi alle 17.30 ospiterà l’ambizioso Caronno, quinta forza del girone con 33 punti all’attivo, contro i 14 messi a segno dagli spezzini. Un test complicato per gli uomini di Parisi che proveranno comunque ad uscire a testa alta dall’incontro. Altre gare in programma nel 17° turno: Malnate-Novi, Diavoli Rosa Mb-Ciriè, Albisola-Volley Parella, S. Anna-Limbiate, Mondovì-Saronno e Garlasco- Res Volley. Serie C femminile Trasferta facile per la Rainbow... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Gli avversari. Ultime Pontedera: una mission impossible
Per il Castiglione una ’Mission Impossible’ in trasferta contro l’Amatori LodiTrasferta importante per la Blue Factor nella prima di ritorno in serie A1: al Pala Castellotti alle 20.