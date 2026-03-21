Sarah Michelle Gellar ha scritto un messaggio per Nicholas Brendon, esprimendo che sa che lui è in pace. Brendon, attore di 54 anni noto per i suoi ruoli in serie televisive, si è spento lasciando dietro di sé un vuoto tra fan, famiglia e colleghi. La sua scomparsa ha suscitato reazioni e ricordi tra coloro che lo hanno conosciuto e seguito nel corso degli anni.

Nicholas Brendon se n’è andato a 54 anni lasciando nei fan, nella famiglia e nei colleghi un vuoto che va oltre i suoi ruoli e le serie tv. Per molti è stato (e resterà) Xander in Buffy: un personaggio imperfetto, che proprio nella sua fragilità ha trovato il modo di farsi amare, fino a diventare uno dei volti più cari a un’intera generazione. Al suo fianco, sul set, Sarah Michelle Gellar. Un legame, il loro, che è andato oltre la serie e che è rimasto vivo anche negli occhi di chi li ha seguiti per anni. È proprio lei che, a poche ore dalla notizia, ha scelto di salutarlo affidando ai social parole che riportano direttamente a quel mondo che li ha uniti così profondamente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nicholas Brendon, il toccante messaggio di Sarah Michelle Gellar: “So che sei in pace”

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