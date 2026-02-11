Andrea e Sarah Ferguson hanno dovuto lasciare il Royal Lodge E i corgi della regina Elisabetta a loro affidati? Leggi Amicait

Andrea e Sarah Ferguson hanno ufficialmente lasciato il Royal Lodge. Dopo mesi di rumors, i due ex duchi di York hanno fatto le valigie e si sono trasferiti altrove. La notizia ha sorpreso molti, anche perché ancora si parla dei loro corgi affidati alla regina Elisabetta. Ora si attende di scoprire dove andranno e cosa faranno i Ferguson.

Ebbene sì, il grande giorno è arrivato. Dopo mesi, se non anni, di voci su un presunto trasloco di Andrea Mountbatten Windsor, 65 anni, e Sarah Ferguson, 66, qualche giorno fa gli ex duchi di York hanno dovuto davvero fare le valigie. A re Carlo non è bastato privare il fratello di ogni titolo militare e nobiliare. Il monarca ha voluto, giustamente, togliere tutto al consanguineo, in particolare dopo che hanno cominciato a riemergere i pesanti legami dell’uomo con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. E se già la regina Elisabetta, nel 2022, aveva deciso di allontanare dai riflettori il terzogenito, con l’ascesa di Carlo la discesa negli inferi di Andrea si è completamente e definitivamente compiuta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Andrea e Sarah Ferguson hanno dovuto lasciare il Royal Lodge. E i corgi della regina Elisabetta a loro affidati? Leggi Amica.it

Approfondimenti su Andrea Sarah Ferguson

Il trasferimento del principe Andrea dal Royal Lodge si sta velocizzando, con operai e cantieri che lavorano intensamente per completare il trasloco.

Il trasferimento dei principi William e Kate a Forest Lodge ha suscitato reazioni forti tra i vicini, alcuni dei quali sono arrivati a piangere e a dover lasciare le proprie case.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Andrea Sarah Ferguson

