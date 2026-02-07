Gennaio ad ‘Alto Impatto’ nel Foggiano | identificate 13574 persone 17 arresti e 27 denunce

A gennaio, le forze dell’ordine hanno messo a segno un’operazione dopo l’altra nel Foggiano. In totale, hanno identificato oltre 13.500 persone, arrestato 17 soggetti e denunciato 27. Le operazioni più intense si sono concentrate a Foggia, con 14 interventi, e anche ad Orta Nova e Manfredonia. Durante il mese, sono stati effettuati 66 servizi straordinari nei principali centri della provincia, tra cui Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo.

Le attività operative si sono concentrate nelle aree sensibili, in particolare nelle zone più frequentate da giovani e interessate dal fenomeno della mala movida e in quelle in cui è maggiormente necessaria la presenza delle forze di polizia in relazione al degrado urbano e sociale. Le operazioni, disposte con ordinanza del questore, hanno portato all’identificazione di 13574 soggetti, al controllo di 6295 veicoli, all’arresto di 17 persone, alla denuncia di 27 soggetti al sequestro di 465 grammi di sostanza stupefacente tra cannabinoidi, cocaina ed eroina. A “Al netto dei risultati conseguiti - precisano dagli uffici di via Gramsci - si rammenta come le attività presidiali della polizia di Stato consentano di rendere un segnale forte ai cittadini di presenza delle forze di polizia al servizio della loro tutela e incolumità.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Nel centro di Bologna sono stati condotti controlli mirati per contrastare spaccio e degrado, con un intervento che ha portato all’arresto di una persona, due denunce e l’identificazione di 96 soggetti.

