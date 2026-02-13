Concerto di musica sacra a Pontedera

Il Coro Polifonico San Nicola ha portato la sua musica sacra nel quartiere del Romito, dove domenica 22 febbraio alle 18 ha tenuto un concerto presso la Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, un evento organizzato per coinvolgere la comunità locale con canti tradizionali e religiosi.

Il Coro Polifonico San Nicola è lieto di essere ospite della comunità del Romito per un concerto di Musica Sacra, che si terrà domenica 22 febbraio alle ore 18 presso la Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa.Il concerto sarà un momento di ascolto, raccoglimento e spiritualità, in cui la bellezza della musica diventa occasione di unione e condivisione. Il programma prevede l'esecuzione di brani, tra gli altri, di Buxtehude, Pachelbel, Mozart e F. M. Gherardeschi, oltre a due interventi solistici per organo.Dirigerà il Coro Polifonico Stefano Barandoni, accompagnato all'organo da Claudiano Pallottini.