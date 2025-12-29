Lodi di Dio Altissimo | concerto di musica sacra chiude Rapsodie Agresti

L’edizione 2025 del Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival si concluderà con un evento speciale: il concerto di musica sacra

Si chiuderà con una prima assoluta l’edizione 2025 del "Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival": a concludere la rassegna, diretta da Domenico Gatto e Renato Bonajuto, sarà, infatti, un vero e proprio evento, un progetto inedito, con musiche originali, scritte appositamente per il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Martedì 30 dicembre presso la Chiesa di Santa Maria del Lume di Pellaro il concerto di musica sacra “Lodi di Dio Altissimo”; A Borgo Nocille i Mattanza con “Abbentu”; Salice: domenica 28 dicembre il “Villaggio del Presepe animato”; Reggio Calabria, il 30 dicembre il concerto “Lodi di Dio altissimo” | INFO.

Il concerto di musica sacra "Lodi di Dio Altissimo" chiuderà il "Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival"

