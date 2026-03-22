di Paolo Fedele * Oggi, durante i funerali di Umberto Bossi, è emersa una contestazione che ha messo in luce le contraddizioni all’interno della Lega e il rapporto storico tra Nord e Sud. Matteo Salvini, presente con la sua iconica camicia verde, ha suscitato polemiche non solo per il suo abbigliamento, ma anche per la reazione dei militanti leghisti, che hanno inneggiato contro il tricolore e proclamato la supremazia della Padania. Questi gesti hanno riacceso il dibattito sulla percezione di superiorità del Nord nei confronti del Sud, un tema ricorrente nella narrativa leghista che, per molti, rappresenta una forma di discriminazione. La. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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Salvini e il funerale di Bossi: divisioni tra Nord e Sud che emergono nelle contestazioni

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