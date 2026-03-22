A Pontida, centinaia di persone si sono radunate nella piazza di fronte all’abbazia di San Giacomo per partecipare ai funerali di Umberto Bossi, storico leader della Lega scomparso a 84 anni. Durante l’evento, sono stati scanditi cori come “Bossi, Bossi. Padania libera”, mentre si sono verificati anche momenti di contestazione nei confronti di Salvini. La cerimonia ha visto un mix di applausi e reazioni contrastanti tra i presenti.

«Bossi, Bossi. Padania libera». È il coro scandito nella piazza che si affaccia sull’abbazia di San Giacomo a Pontida, dove diverse centinaia di militanti erano in attesa di partecipare ai funerali di Umberto Bossi, il leader della Lega scomparso a 84 anni. Su una facciata dell’abbazia è stato appeso uno striscione con la scritta: «Grazie capo, la tua storia vivrà sempre con noi», firmato dalla sezione di Pontida della Lega. I presenti sul sagrato dell’abbazia Sul sagrato della chiesa, in attesa del feretro, erano già arrivati Giancarlo Giorgetti, con la cravatta verde, Matteo Salvini, in camicia verde e cravatta scura, Luca Zaia e Attilio Fontana, ai quali la piazza dei militanti ha tributato un applauso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bossi, l’addio a Pontida tra applausi e contestazioni a Salvini

Articoli correlati

I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio dei militanti al “Senatùr”, Salvini contestato al suo arrivo, applausi a Zaia. La direttaPontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – Il popolo lumbard si ritrova questa mattina a Pontida per l’ultimo saluto al suo “capo”.

La scelta di Umberto Bossi: l’addio nel monastero di San Giacomo a Pontida. Ecco perché tra storia, mito e ideologiaGemonio (Varese), 20 marzo 2026 - I funerali di Umberto Bossi, così come voleva il Senatur, si terranno domenica alle 12 a Pontida, luogo culto e del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bossi l'addio a Pontida tra applausi e...

Temi più discussi: L'ultimo addio a Umberto Bossi: il silenzio di Gemonio e quel messaggio finale prima di morire; Addio a Bossi, il padre della Lega; L’addio a Umberto Bossi. Fra i fedelissimi Gianna Gancia: Al funerale sfileranno tanti traditori; Giorgetti e la foto con il fondatore della Lega Nord, l'addio a Umberto Bossi.

Addio a Umberto Bossi, funerali blindati ma sobri a Pontida: fuori anche i giornalisti, ecco chi ci saràIl monastero di San Giacomo può contenere 400 persone: entreranno solo familiari, ospiti e vecchi amici, per tutti gli altri maxi-schermo in piazza. Tra i presenti la premier Meloni, i vice Tajani ... ilgiorno.it

Bossi, l’addio a Pontida tra applausi e contestazioni a SalviniDavanti all’abbazia di San Giacomo centinaia di militanti hanno salutato il fondatore della Lega con cori e striscioni. Presenti i vertici del partito e diversi amministratori. All’arrivo del leader l ... gazzettadelsud.it

Funerali di Umberto Bossi a Pontida, centinaia di militanti presenti. I cori: «Padania libera, Roma ladrona il Nord non perdona» facebook

#inaltreparole La figura divisiva di Umberto Bossi, il talk in studio x.com