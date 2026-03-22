Pontida (Bergamo), 22 marzo 2026 – La commozione, il dolore, l’affetto, la contestazione, i vecchi slogan gridati nuovamente con orgoglio. L’intimità di una cerimonia vissuta – nei limiti di quel che è stato possibile – come privata e familiare, e allo stesso tempo corale e partecipata per la presenza di migliaia di leghisti arrivati dal Centronord. C’era tutto questo ai funerali di Umberto Bossi nell’abbazia di San Giacomo Maggiore della sua Pontida. Esequie che nella cornice di sobrietà richiesta dalla famiglia sono state quelle tipiche riservate a un proprio caro. La premier Giorgia Meloni a Pontida per i funerali di Umberto Bossi, 22... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I funerali di Bossi a Pontida: dalla messa sobria alla cerimonia “di popolo” dei militanti fra contestazioni, secessione e insulti a Salvini. Il racconto della giornata

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