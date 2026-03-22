morto salvatore lauro armatore napoletano ed ex senatore

È morto Salvatore Lauro, noto armatore napoletano, imprenditore e ex senatore della Repubblica. Figura di spicco nel settore dell’imprenditoria marittima campana, Lauro era riconosciuto come uno dei nomi più noti nel trasporto veloce nel golfo di Napoli. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore marittimo locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto È morto Salvatore Lauro, armatore, imprenditore ed ex senatore della Repubblica, figura storica dell’imprenditoria marittima campana e tra i nomi più noti del trasporto veloce nel golfo di Napoli. Guidava da anni il gruppo familiare legato ai collegamenti marittimi con le isole del Golfo, consolidando il marchio Alilauro come uno dei principali operatori privati del settore. Settantacinque anni, ischitano figlio di armatore, Salvatore Lauro aveva ricoperto anche incarichi istituzionali, sedendo in Senato nelle file del centrodestra. Negli anni aveva affiancato all’attività imprenditoriale una presenza costante nel dibattito economico e infrastrutturale del Mezzogiorno, intervenendo spesso sui temi della mobilità marittima e del turismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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