L’Arsenal ha dimostrato di che pasta è fatto al Tottenham

L’Arsenal ha conquistato una vittoria importante contro il Tottenham, dopo due pareggi consecutivi in Premier League. L’allenatore Mikel Arteta ha dichiarato che la squadra ha dimostrato il suo carattere, reagendo con determinazione alla frustrazione accumulata. I Gunners hanno dominato il derby del nord di Londra, segnando quattro reti e dimostrando di essere pronti a lottare per le posizioni di vertice. La squadra ora guarda avanti con fiducia, in attesa delle prossime sfide.

Pandev spiega: «L’Inter ha fatto 4 gol al Como che è la miglior difesa, sabato ha dimostrato una cosa. Oggi sarà difficile ma ecco come far male al Liverpool»Goran Pandev analizza la vittoria dell’Inter contro il Como, la miglior difesa, sottolineando come sabato siano emerse importanti indicazioni.

Fabregas alla vigilia di Como Milan: «Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore, io non ho fatto niente e non c’è paragone…»Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato alla vigilia del match contro il Milan le differenze tra lui e Allegri, sottolineando il ruolo e l’esperienza del tecnico bianconero.

