Fabregas a Sky | La squadra ha dimostrato di essere molto solida Dobbiamo crescere nella continuità di risultati Ecco qual è stata la chiave della vittoria di oggi contro la Juve

Cesc Fabregas ha commentato la vittoria del Como contro la Juventus, attribuendola alla solidità della squadra. La causa principale è stata la buona organizzazione in campo e la determinazione dei giocatori, che hanno mantenuto alta la concentrazione. Fabregas ha sottolineato l'importanza di migliorare nella continuità dei risultati per rafforzare il gruppo. La partita ha mostrato come la squadra abbia saputo reagire alle sfide, con un’attenzione particolare alla fase difensiva.

Fabregas ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Como contro la Juventus. Ecco cosa ha detto il tecnico dei lariani. Le sue parole. Subito dopo la vittoria contro la Juventus, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue dichiarazioni. QUATTRO PUNTI FRA MILAN E JUVE – « Non benissimo perché vogliamo sempre il massimo Oggi abbiamo fatto una bella prestazione, mi è piaciuto molto l'atteggiamento della squadra. Quando a Torino il portiere ha fatto una sola parata significa che la squadra è molto solida. Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita.