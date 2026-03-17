Mondiali indoor atletica 2026 | gli avversari di Mattia Furlani nel salto in lungo

Durante i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026 a Torun, la gara maschile di salto in lungo si presenta come uno dei momenti più attesi, con la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale. Tra i protagonisti ci sono i principali interpreti della specialità, pronti a sfidarsi per il titolo. La competizione promette spettacolo e grande equilibrio tra i concorrenti in corsa per la vittoria.

La gara maschile di salto in lungo si preannuncia come uno degli eventi clou dell’intero weekend a Torun in occasione dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, grazie alla presenza di quasi tutti i migliori interpreti globali della specialità. L’Italia può contare sul campione iridato in carica (sia all’aperto che al coperto) Mattia Furlani, che rischia però di doversi superare per respingere l’assalto di un avversario estremamente temibile ed in forte crescita. Il fuoriclasse azzurro si presenta infatti al primo grande appuntamento dell’anno con il secondo accredito (8.39 realizzato a Metz), mentre la miglior misura mondiale stagionale è stata realizzata sin qui da Bozhidar Saraboyukov. 🔗 Leggi su Oasport.it

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