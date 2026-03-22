mondiali indoor di atletica furlani argento nel salto in lungo

Mattia Furlani conquista la medaglia d’argento ai mondiali indoor di atletica in corso a Torun, in Polonia. Super prestazione dell’azzurro che ha saltato 8.39, ma l’oro va al portoghese Gerson Baldé (8.46). Bronzo per il bulgaro Bozhidar Sarâboyukov (8.31). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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