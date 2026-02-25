Che cosa ha detto Laura Pausini su Sal Da Vinci dietro le quinte | il mistero della frase

Laura Pausini ha fatto una battuta dietro le quinte che ha sorpreso molti, perché ha commentato Sal Da Vinci in modo scherzoso e diretto. La cantante ha spiegato che la sua frase era nata da un momento di spontaneità, senza intenzioni offensive. La scena si è svolta subito dopo l’ultima esibizione, tra risate e sguardi complici. Quel commento ha fatto discutere il pubblico presente e ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i due artisti.

La prima serata del Festival di Sanremo si è chiusa senza scosse sul piano organizzativo: conduzione ordinata, tempi rispettati e un clima complessivamente disteso. Al timone, Carlo Conti e Laura Pausini hanno accompagnato la scaletta con ritmo e continuità, offrendo al pubblico una serata lineare. Negli ultimi minuti, però, un dettaglio tecnico ha attirato l'attenzione ben oltre quanto accaduto sul palco. Dopo la presentazione di Sal Da Vinci e del brano Per Sempre Sì, i due conduttori si sono incamminati verso il backstage del Teatro Ariston, mentre l'artista stava per iniziare l'esibizione. In quel frangente, in diretta televisiva, si è sentita una frase breve e non perfettamente distinguibile.

