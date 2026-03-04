Laura Pausini ha anticipato la vittoria a Sal Da Vinci a Sanremo 2026? Il fuorionda e cos’ha detto davvero

Dopo la finale del Festival di Sanremo 2026, un video è diventato virale sui social media. Nel clip si vede Laura Pausini sussurrare ai finalisti Sal Da Vinci e Sayf durante un momento di pausa pubblicitaria. Il video ha suscitato molte discussioni online, alimentando la domanda su eventuali anticipazioni o messaggi nascosti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito a quanto detto.

Il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo 2026, il web è impazzito per un video diventato virale durante l’ultima pausa pubblicitaria. Sul palco dell’Ariston erano rimasti solo Sal Da Vinci e Sayf, in attesa del verdetto finale. Nel filmato, Laura Pausini si avvicina a Sal Da Vinci e gli sussurra qualcosa all’orecchio; pochi istanti dopo fa lo stesso con Sayf. Entrambi reagiscono con espressioni sorprese e sorrisi, indicando sé stessi con il dito. Il video è stato condiviso da pagine con centinaia di migliaia di follower, come @CoseDaStupidi e @IlMeglioDelRap, generando sospetti immediati di un possibile spoiler. Il fuorionda ha... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

