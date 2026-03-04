Dopo la finale del Festival di Sanremo 2026, un video è diventato virale sui social media. Nel clip si vede Laura Pausini sussurrare ai finalisti Sal Da Vinci e Sayf durante un momento di pausa pubblicitaria. Il video ha suscitato molte discussioni online, alimentando la domanda su eventuali anticipazioni o messaggi nascosti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito a quanto detto.

Il giorno dopo la finale del Festival di Sanremo 2026, il web è impazzito per un video diventato virale durante l’ultima pausa pubblicitaria. Sul palco dell’Ariston erano rimasti solo Sal Da Vinci e Sayf, in attesa del verdetto finale. Nel filmato, Laura Pausini si avvicina a Sal Da Vinci e gli sussurra qualcosa all’orecchio; pochi istanti dopo fa lo stesso con Sayf. Entrambi reagiscono con espressioni sorprese e sorrisi, indicando sé stessi con il dito. Il video è stato condiviso da pagine con centinaia di migliaia di follower, come @CoseDaStupidi e @IlMeglioDelRap, generando sospetti immediati di un possibile spoiler. Il fuorionda ha... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Laura Pausini ha anticipato la vittoria a Sal Da Vinci a Sanremo 2026? Il fuorionda e cos’ha detto davvero

Laura Pausini ha spoilerato la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo? Cos’è successo sul palco dell’AristonLaura Pausini ha spoilerato la vittoria di Sal Da Vinci al cantante di "Per sempre sì"? La verità svelata da Alberto Matano a La vita in diretta.

Sanremo 2026, nel fuorionda pre-proclamazione "Laura Pausini spoilera a Sal Da Vinci la vittoria e Sayf si congratula con lui" - VIDEOSta facendo il giro del web il filmato di un fuorionda in cui si vedono Sal Da Vinci e Sayf sul palco dell'Ariston negli attimi appena precedenti...

Laura Pausini SHOW alla Prima Serata di Sanremo 2026 Momenti ICONICI #SANREMO 2026

Contenuti utili per approfondire Laura Pausini

Temi più discussi: A Striscia non sfuggono i fuorionda: è virale il video di Laura Pausini che si avvicina a Sal Da Vinci. Ipotesi vittoria sussurrata in anticipo?; Sanremo 2026: Laura Pausini risponde a Gianluca Grignani; A Sanremo Gianluca Grignani rivede Laura Pausini e le lancia una stoccata, poi la replica della co-conduttrice; Chi è Vincenzo De Lucia, l'imitatore di Laura Pausini a Sanremo 2026.

Laura Pausini anticipa la vittoria a Sanremo? Le rivelazioni con Sal Da VinciSanremo 2026, il sussurro di Laura Pausini e il giallo sul vincitore Nel post–finale del Festival di Sanremo 2026, un video circolato sui social ha ... assodigitale.it

Laura Pausini ha spoilerato la vittoria di Sal Da Vinci a Sanremo? Cos’è successo sul palco dell’AristonLaura Pausini ha spoilerato la vittoria di Sal Da Vinci al cantante di Per sempre sì? La verità svelata da Alberto Matano a La vita in diretta ... fanpage.it

attacco a Laura Pausini: una persona, che potrebbe aver sbagliato tono. domanda sui figli di papà: non sala stampa. x.com

#LauraPausini “spoilera” il nome del vincitore È diventato virale in pochi minuti un video diffuso da uno spettatore presente al teatro #Ariston del #FestivaldiSanremo in cui si vede, durante la pausa pubblicitaria, poco prima la proclamazione del vincitore, Lau - facebook.com facebook