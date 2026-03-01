DOMENICA IN SANREMO | MARA VENIER SAL DA VINCI E TUTTI I BIG DALL’ARISTON

Domenica 1 marzo alle 14.00 su Rai1, il Teatro Ariston di Sanremo ospiterà la sesta serata del Festival, trasmessa in diretta come

Domenica 1 marzo, alle 14.00 su Rai1, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, va in onda “Domenica In – Speciale Sanremo”, la cosiddetta sesta serata del Festival. Nel corso della puntata, si esibiranno sul palco dell’Ariston tutti e 30 i cantanti in gara nella 76° edizione del Festival di Sanremo, condotto anche quest’anno da Carlo Conti. Il prossimo anno il testimone passerà a Stefano De Martino. In compagnia di Mara Venier, in qualità di opinionisti ci saranno anche Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Con loro anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, oltre ad alcuni giornalisti delle più qualificate testate accreditate al Festival. La puntata di “Domenica In” da Sanremo andrà in onda dalle 14. 🔗 Leggi su Bubinoblog

La scaletta di Domenica In: orario di inizio e i cantanti di Sanremo 2026Domenica 1 marzo alle ore 14 va in onda su Rai1 la puntata speciale di Domenica In in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo ... fanpage.it

Domenica In célèbre Sanremo en direct de l'AristonDimanche 1er mars 2026, de 14h00 à 19h55 sur Rai1, en direct du Théâtre Ariston de Sanremo, sera diffusé « Domenica In Spécial Sanremo », présenté par Mara Venier. Au cours de l’émission, les ... ilmattino.it

