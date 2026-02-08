Nel recupero della settima giornata, il Valsugana Rugby di Padova non lascia scampo a Neapolis Campania Felix. Le padovane vincono con un risultato pesante, 99-0, davanti ai propri tifosi e salgono temporaneamente in testa alla classifica di Serie A Elite Femminile.

Il recupero della settima giornata della Serie A Elite Femminile sorride al Valsugana Rugby Padova, che davanti al pubblico di casa domina Neapolis Campania Felix con un eloquente 99-0 e allunga momentaneamente in vetta alla classifica. Sul sintetico del Campo 2, in una domenica di sole, le padovane mettono in scena una prova di grande intensità e qualità, ritrovando anche Giordana Duca e confermando la propria solidità in ogni fase del gioco. Il successo con bonus porta le Astori a quota 49 punti, in attesa che Villorba – ora a 39 – recuperi lunedì sera la gara con Benetton. La partita si indirizza fin dai primi minuti, con la meta di De Santis dopo appena un giro di lancette a inaugurare una lunga serie di marcature. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile: Valsugana travolge Neapolis e vola a +10 su Villorba in Serie A Elite

Approfondimenti su Valsugana Rugby Padova

Nella sesta giornata della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile, il Valsugana ha conquistato una vittoria chiave in trasferta contro il Villorba, rafforzando la leadership in classifica.

