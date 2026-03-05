Nelle rogge 12mila tonnellate di rifiuti | spesi 5 milioni di euro per la pulizia

Nel corso di un anno, il Consorzio di bonifica della media pianura ha raccolto 12mila tonnellate di rifiuti nelle rogge. Sono stati spesi circa 5 milioni di euro per le operazioni di pulizia, che hanno interessato le zone di Morla, Serio Grande e Ponte Perduto. La presenza di accumuli di rifiuti solleva preoccupazioni legate alla sicurezza e al peso dei costi che ricadono sui cittadini.

AMBIENTE. Li ha raccolti in un anno il Consorzio di bonifica della media pianura. In città accumuli lungo Morla, Serio Grande e Ponte Perduto: «Problemi di sicurezza, i costi ricadono sui cittadini». Pneumatici, plastica, lastre di eternit e materassi, ma anche residui di cantiere, rifiuti edilizi, materiale di sfalcio, carcasse di motorini e monopattini e sacchi contenenti spazzatura domestica. Nelle rogge della Bergamasca si può «pescare» veramente di tutto e ci sono punti che assomigliano a delle discariche a cielo aperto più che a corsi d'acqua. Tanto che sono state oltre 12mila le tonnellate di materiali raccolti nel 2025 dal Consorzio di bonifica della media pianura bergamasca. Si è passati da 12mila tonnellate del 2023 a 6mila del 2025. Il costo medio è di 10 euro a famiglia all'anno