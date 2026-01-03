Fondi Fsc 2021-2027 Schifani | Dall’avvio del programma spesi oltre 210 milioni di euro

La Regione Siciliana ha annunciato che, a circa un anno dall’avvio del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, sono stati già spesi oltre 210 milioni di euro. Questa cifra riflette l’impegno nell’attuazione del programma, volto a sostenere lo sviluppo regionale e migliorare le infrastrutture. L’obiettivo è proseguire con una gestione efficace delle risorse, garantendo trasparenza e risultati concreti per il territorio.

La Regione Siciliana accelera sull’attuazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, con una spesa effettiva che, a un anno circa dall'avvio del programma, ha già raggiunto quota 210,6 milioni di euro. In base ai dati aggiornati al 31 dicembre scorso, sono 270 i progetti già avviati per un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Fondi Fsc 2021-2027, Schifani: "Dall’avvio del programma spesi oltre 210 milioni di euro" Leggi anche: Fondi Ue, a Palermo il terzo Comitato di sorveglianza del Programma Fesr Sicilia 2021-2027 Leggi anche: Quei fondi del Pnrr non spesi in Sicilia, Schifani corre ai ripari: «Rimossi i dirigenti inattivi» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Giustizia digitale, la Regione accelera: risorse per l’infrastrutturazione dei tribunali sardi; Il bilancio di fine anno del presidente della Regione Molise Francesco Roberti.; Infanzia, fondi per servizi ludico-ricreativi; Infanzia, la Regione Basilicata investe su parchi e spazi gioco: via a due bandi da oltre 6,5 milioni. Fondi Fsc 2021-2027, Schifani: "Dall’avvio del programma spesi oltre 210 milioni di euro" - 2027, con una spesa effettiva che, a un anno circa dall'avvio del programma, ha già raggiunto quota 210,6 milioni di eu ... agrigentonotizie.it

Schifani, 'da avvio programma Fsc 2021-2027 spesi oltre 210 milioni' - 2027, con una spesa effettiva che, a un anno circa dall'avvio del programma, ha già raggiunto quota 210,6 milioni di eu ... ansa.it

Manovra 2026: tagli ai fondi destinati al contrasto alla povertà - La legge di bilancio 2026 prevede tagli significativi ai fondi destinati al contrasto alla povertà. studiocataldi.it

Fondi UE, la Sicilia supera il target 2025 del Fesr: Schifani celebra la credibilità regionale https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/economia/31138-fondi-ue,-la-sicilia-supera-il-target-2025-del-fesr-schifani-celebra-la-credibilit%C3%A0-regionale.html #fesr - facebook.com facebook

Fondi Ue, Sicilia supera il target di spesa 2025 del Fesr. Schifani: 'risultato che conferma credibilità della Regione' #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.