Nel Chelsea è caccia alla talpa dopo la sconfitta col PSG Rosenior | Arriveremo a fondo della questione
Dopo la sconfitta contro il PSG negli ottavi di Champions League, il Chelsea sta indagando su una fuga di notizie riguardante la formazione titolare, svelata molte ore prima della partita al Parco dei Principi. Rosenior ha dichiarato che si arriverà a fondo della questione, mentre i dirigenti del club stanno cercando di identificare la fonte della fuga. La squadra è concentrata sulla partita e sulla ricerca di risposte interne.
In casa Chelsea non solo ci si lecca le ferite per la pesante sconfitta in casa del PSG nell'andata degli ottavi di Champions League, ma è caccia alla 'talpa' che ha svelato la formazione titolare parecchie ore prima del fischio d'inizio del Parco dei Principi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Tudor rifiuta di rispondere dopo la sconfitta del Tottenham: “Meriti il posto?”, “No comment”
Leggi anche: Sterling svincolato dal Chelsea tre ore prima della partita decisiva col Napoli: “Dio è grande”
Altri aggiornamenti su Nel Chelsea
Discussioni sull' argomento Pronostico Paris Saint-Germain-Chelsea: analisi e probabili formazioni 11/03/2026 Champions League; Al PSG il primo round col Chelsea: Kvaratskhelia dominante contro i Blues; Pronostici Aston Villa - Chelsea: lo spettacolo dei gol è servito; Champions League gratis Tv, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il big-match più atteso).
Pronostico Arsenal-Chelsea: caccia al terzo sigillo con l’incubo City alle porteArsenal-Chelsea è una partita di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
Pedro Neto impazzisce nel finale di PSG-Chelsea e fa cadere un raccattapalle dopo avergli conteso la palla La reazione dei giocatori del PSG: https://fanpa.ge/2K3tQ - facebook.com facebook
VA UNA FICHITA AL CHELSEA DE ENZO. x.com