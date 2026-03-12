Nel Chelsea è caccia alla talpa dopo la sconfitta col PSG Rosenior | Arriveremo a fondo della questione

Dopo la sconfitta contro il PSG negli ottavi di Champions League, il Chelsea sta indagando su una fuga di notizie riguardante la formazione titolare, svelata molte ore prima della partita al Parco dei Principi. Rosenior ha dichiarato che si arriverà a fondo della questione, mentre i dirigenti del club stanno cercando di identificare la fonte della fuga. La squadra è concentrata sulla partita e sulla ricerca di risposte interne.