Veneto referendum sulla riforma della giustizia in diretta | oggi seggi aperti dalle 7 alle 23

Oggi e domani, i cittadini del Veneto sono chiamati alle urne per il referendum sulla riforma della giustizia. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23, consentendo agli elettori di esprimere la loro preferenza in questa consultazione di carattere costituzionale. La votazione si svolge in un preciso arco temporale, coinvolgendo tutti i seggi della regione.

Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha votato a Verona per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. «Partecipare è sempre importante. Buon voto a tutti!», le sue parole in un post su Facebook. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, si è recato nel suo seggio a votare. «Come nel mio caso - ha spiegato il governatore - in alcuni comuni delle province di Padova e Rovigo, è possibile votare sia per il referendum, sia per le elezioni politiche suppletive» In Veneto si vota anche per eleggere i due parlamentari che dovranno sostituire Alberto Stefani e Massimo Bitonci. I seggi sono stati liberati dal presidente della Regione e dal suo assessore allo Sviluppo economico, rispettivamente a Rovigo e nel collegio di Selvazzano (Padova). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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