A Roma, centinaia di migliaia di tifosi della Ss Lazio si sono riuniti in una protesta contro la gestione della società. Tra i manifestanti si trovano figure vicine al vice di Diabolik e un marchio che, secondo quanto si dice, finanzia la curva. La manifestazione ha attirato l’attenzione sulla presenza di presunti legami tra alcuni esponenti e ambienti poco trasparenti.

Ci sono centinaia di migliaia di tifosi della Ss Lazio legittimamente scontenti per come viene gestita la società. Un intero popolo che, piaccia o no, rinuncia a un abbonamento che costa soldi e sacrifici per protestare contro il presidente (e senatore) Claudio Lotito. Ma poi ci sono anche gli interessi della criminalità, che – lo dicono le sentenze – nella Curva Nord dello Stadio Olimpico non sono mai mancati. Anzi. Così ora si scopre che la famiglia di uno dei più importanti narcotrafficanti romani, Ettore Abramo detto “Pluto”, è coinvolta in una filiera societaria che, attraverso gadget biancocelesti non ufficiali, punta a finanziare “La Voce della Nord”, il megafono degli Ultras Lazio – eredi degli Irriducibili – e dell’ala più dura della protesta contro Lotito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Roma, l’ombra dei clan dietro la protesta anti-Lotito: il vice di Diabolik e il marchio che finanzia la curva

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