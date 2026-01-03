Atalanta-Roma dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN | orario e formazioni

L’incontro tra Atalanta e Roma si svolge questa sera alle 20:45 a Bergamo, valido per la 18ª giornata di Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN, con orario e formazioni disponibili sui rispettivi canali. Un confronto importante per entrambe le squadre, con Gasperini che torna da ex e Palladino alla ricerca di punti fondamentali per migliorare la posizione in classifica.

Atalanta-Roma si gioca oggi alle 20:45 a Bergamo, per la 18a giornata di Serie A. Gasperini ritorna da ex, per Palladino ultima chance di risalire in classifica. Diretta su Sky e DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

