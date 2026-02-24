Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray | Giocare alla Juventus sarebbe un privilegio il 90% dei calciatori vorrebbe venire qui!

Victor Osimhen ha dichiarato che il suo desiderio di giocare alla Juventus deriva dalla reputazione del club e dalla passione dei tifosi. Durante la conferenza stampa, ha spiegato che molti calciatori sognano di indossare quella maglia e che la possibilità di farlo rappresenterebbe un grande traguardo personale. Osimhen ha anche sottolineato la competizione intensa nel calcio europeo e l’importanza di affrontare sfide di alto livello. La sua discussione si concentra sulle opportunità future in Champions League.

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray: «Giocare alla Juventus sarebbe un privilegio, il 90% dei calciatori vorrebbe venire qui!»

di Marco Baridon Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray: le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve è chiamata all’impresa. Dopo il 5-2 dell’andata, i bianconeri affrontano il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League: servirà un miracolo sportivo per ribaltare il risultare e staccare il pass per gli ottavi di finale. LA CONFERENZA STAMPA DI BURUK ALLA VIGILIA DI JUVE GALATASARAY ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Nel giorno di vigilia, martedì 24 febbraio, Victor Osimhen interviene in conferenza stampa alle 19. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray LIVE: le sue dichiarazioniOsimhen ha parlato alla vigilia della partita contro la Juventus e il Galatasaray, motivato dall’obiettivo di rafforzare la sua squadra. Conferenza stampa Osimhen alla vigilia di Juve Galatasaray LIVE: le paroleVictor Osimhen ha parlato in conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Galatasaray, motivato dal ritorno dei playoff di Champions League 202526. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Conferenza stampa McKennie pre Galatasaray Juve: le parole; Infortunio Osimhen si ferma l’attaccante del Galatasaray | le sue condizioni preoccupano? Le ultimissime; Osimhen si racconta: Giuntoli ha provato a portarmi alla Juve, Galatasaray club che amo. Addio al Napoli? Ecco cosa è successo davvero; Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: Questo dolore dobbiamo usarlo come elastico che ti carica. Bremer non ci sarà, David sì. Rinnovo anticipato? Non cerco cose differenti – VIDEO. Galatasaray, Osimhen: In futuro mi piacere giocare alla Juventus18:53 Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha. tuttomercatoweb.com Conferenza stampa Osimhen alla vigilia di Juve Galatasaray: le parole verso il ritorno dei playoff di Champions League 2025/26Conferenza stampa Osimhen alla vigilia di Juve Galatasaray: le parole verso il ritorno dei playoff di Champions League 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Victor Osimhen parla in conferenza stampa ... calcionews24.com Buruk in conferenza stampa pre Juve Galatasaray Le sue dichiarazioni - facebook.com facebook . @juventusfc | Bremer e Yildiz si allenano con il gruppo in vista del Galatasaray x.com