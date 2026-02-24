Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray | Giocare alla Juventus sarebbe un privilegio il 90% dei calciatori vorrebbe venire qui!

Da juventusnews24.com 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Victor Osimhen ha dichiarato che il suo desiderio di giocare alla Juventus deriva dalla reputazione del club e dalla passione dei tifosi. Durante la conferenza stampa, ha spiegato che molti calciatori sognano di indossare quella maglia e che la possibilità di farlo rappresenterebbe un grande traguardo personale. Osimhen ha anche sottolineato la competizione intensa nel calcio europeo e l’importanza di affrontare sfide di alto livello. La sua discussione si concentra sulle opportunità future in Champions League.

conferenza stampa osimhen pre juve galatasaray giocare alla juventus sarebbe un privilegio il 90 dei calciatori vorrebbe venire qui
© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray: «Giocare alla Juventus sarebbe un privilegio, il 90% dei calciatori vorrebbe venire qui!»

di Marco Baridon Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray: le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve è chiamata all’impresa. Dopo il 5-2 dell’andata, i bianconeri affrontano il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League: servirà un miracolo sportivo per ribaltare il risultare e staccare il pass per gli ottavi di finale. LA CONFERENZA STAMPA DI BURUK ALLA VIGILIA DI JUVE GALATASARAY ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Nel giorno di vigilia, martedì 24 febbraio, Victor Osimhen interviene in conferenza stampa alle 19. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray LIVE: le sue dichiarazioniOsimhen ha parlato alla vigilia della partita contro la Juventus e il Galatasaray, motivato dall’obiettivo di rafforzare la sua squadra.

Conferenza stampa Osimhen alla vigilia di Juve Galatasaray LIVE: le paroleVictor Osimhen ha parlato in conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Galatasaray, motivato dal ritorno dei playoff di Champions League 202526.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Conferenza stampa McKennie pre Galatasaray Juve: le parole; Infortunio Osimhen si ferma l’attaccante del Galatasaray | le sue condizioni preoccupano? Le ultimissime; Osimhen si racconta: Giuntoli ha provato a portarmi alla Juve, Galatasaray club che amo. Addio al Napoli? Ecco cosa è successo davvero; Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: Questo dolore dobbiamo usarlo come elastico che ti carica. Bremer non ci sarà, David sì. Rinnovo anticipato? Non cerco cose differenti – VIDEO.

Galatasaray, Osimhen: In futuro mi piacere giocare alla Juventus18:53 Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha. tuttomercatoweb.com

Conferenza stampa Osimhen alla vigilia di Juve Galatasaray: le parole verso il ritorno dei playoff di Champions League 2025/26Conferenza stampa Osimhen alla vigilia di Juve Galatasaray: le parole verso il ritorno dei playoff di Champions League 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Victor Osimhen parla in conferenza stampa ... calcionews24.com