Il crollo della palazzina in via Tavagnasco a Roma, in zona Piana del Sole, è stato causato da un’ esplosione dalla potenza “impressionante”. Così il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, che si è recato nel luogo dell’incidente per verificare la situazione. Due le persone ferite, trasportate in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio, “ma aspettiamo i bollettini medici per la situazione esatta”, ha sottolineato Gualtieri parlando ai giornalisti. “Stiamo verificando quante persone avranno bisogno di assistenza alloggiativa. La palazzina in cui è avvenuta l’esplosione è stata completamente distrutta, tutte quelle intorno hanno dei danni chi più chi meno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, Gualtieri: “Esplosione a Piana del Sole impressionante, assisteremo chi ne avrà bisogno”

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