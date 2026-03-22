A Roma, in zona Piana del Sole, un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina e danneggiato altri due edifici nelle vicinanze. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, mentre almeno due persone sono rimaste ferite. La zona è stata evacuata e i soccorsi sono ancora in corso.

Un’esplosione ha causato il crollo di una palazzina e il danneggiamento di altri due palazzi a Roma, in zona Piana del Sole. Ci sono due persone ferite in modo grave. Gli sfollati sono circa 70. L’esplosione si è verificata tra via Travagnasco e via Cigliè, l’ipotesi è che sia dovuta a una fuga di gas. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, esplosione a Piana del Sole: crolla palazzina, 2 feriti

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