Fiumicino | 22 posti zero esperienza nessuna età

A Fiumicino sono stati annunciati 22 posti di lavoro, anche se l'informazione iniziale indicava 20 posti disponibili. Quattro di questi sono destinati a persone senza esperienza e senza limiti di età. L'offerta si rivolge a ventidue candidati, offrendo loro una possibilità concreta di inserimento nel mercato del lavoro locale.

A Roma Fiumicino si apre una finestra occupazionale concreta per ventidue persone, anche se l’annuncio originale parla di 20 posti disponibili. L’opportunità riguarda la movimentazione di bagagli e merci in un contesto aeroportuale che richiede presenza fisica e disponibilità ai turni. La selezione è aperta a candidati senza esperienza pregressa e senza limiti anagrafici, puntando sull’inserimento immediato nel mercato del lavoro locale. La scadenza per presentare il curriculum vitae è fissata per l’8 aprile 2026, data entro cui i richiedenti devono inviare la documentazione necessaria all’indirizzo email dedicato della regione Lazio. Si tratta di un processo gestito dai Servizi per l’Impiego di Cerveteri, che funge da filtro tra le aziende e la domanda di lavoro del territorio circostante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiumicino: 22 posti, zero esperienza, nessuna età Articoli correlati Porto di Fiumicino, Flai difende il progetto: “Nessuna sovrapposizione con Civitavecchia”La Federazione lavoratori aziende italiane: “L’infrastruttura non nasce in contrapposizione ad altri scali strategici della regione, ma risponde a... Nuove assunzioni MediaWorld, 100 posti tra uffici e negozi anche senza esperienzaCon il nuovo anno appena iniziato, Mediaworld ha annunciato l'apertura di un centinaio di nuove posizioni lavorative su tutta la penisola. Contenuti utili per approfondire Fiumicino 22 posti zero esperienza... Argomenti discussi: Apertura straordinaria Uffici Anagrafe ed Elettorale per il Referendum; Referendum del 22 e 23 marzo: aperture straordinarie degli uffici comunali.