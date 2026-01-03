Nuove assunzioni MediaWorld 100 posti tra uffici e negozi anche senza esperienza

Mediaworld ha annunciato l’apertura di circa 100 nuove posizioni, disponibili sia in negozio che negli uffici, aperte a candidati senza esperienza. Le opportunità riguardano diverse aree e località in Italia, offrendo possibilità di inserimento per chi desidera avviare o sviluppare la propria carriera nel settore retail e amministrativo. Questa iniziativa si inserisce nelle strategie di crescita dell’azienda per il nuovo anno.

Con il nuovo anno appena iniziato, Mediaworld ha annunciato l'apertura di un centinaio di nuove posizioni lavorative su tutta la penisola. Questa è un'ottima notizia per il mercato dell'occupazione, che in Italia sembra essere sempre un po' stagnante. Il colosso della distribuzione di dispositivi tecnologici continua a investire nel nostro Paese e punta a ingrandire alcune sedi. Chissà, forse ne aprirà anche delle nuove. Addetti alle vendite: candidati anche senza esperienza. Mediaworld è alla ricerca di addetti alle vendite ma anche di personale per i suoi uffici centrali. Soprattutto per chi si occuperà di assistere i clienti nella scelta della merce, si richiede che i futuri dipendenti abbiano: tanta voglia di mettersi in gioco;.

