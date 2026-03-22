Roma esplosione a Piana del Sole crollano le palazzine | marito e moglie in gravi condizioni

Roma, 22 marzo 2026 – Un’esplosione è avvenuta oggi domenica 22 marzo in via Tavagnasco, a Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma. Il bilancio è di due persone ferite in modo grave, moglie e marito di 84 e 86 anni. La deflagrazione, per una bombola di gpl, ha coinvolto tre villette con detriti che hanno raggiunto anche diverse macchine parcheggiate. I due feriti sono stati trasportati entrambi in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Sul posto gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso. Chiusa la via interessata dall’esplosione, all’altezza di via Demonte, e via Castellinaldo, nel tratto compreso tra il civico 56 e via Eugenio Villoresi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Esplosione a Roma, crollano palazzine a Piana del Sole: due feriti gravi e decine di evacuati – Il video degli edifici distruttiSono terminate le operazioni di ricerca da parte dei vigili del fuoco e si esclude la presenza di altre persone sotto le macerie dell’esplosione...

Roma, crollo palazzine a Piana del Sole: esplosione dovuta a bombola gpl, due feriti gravi e 70 evacuatiCome riferito daivigili del fuoco, il crollo delle palazzine nella zonaPiana del SoleaRoma, sembra essere stata causata dall’esplosione di unabombola...

Tutto quello che riguarda Roma esplosione a Piana del Sole...

Temi più discussi: Roma, esplosione a Piana del Sole: coinvolte tre villette, 2 feriti gravi; Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, anarchici pro Cospito morti nel crollo al Parco degli Acquedotti; Crv, confermato lo stato di agitazione; Giornata Fai sulle mura medicee.

Esplosione a Piana del Sole, la testimonianza di un residente: Abbiamo sentito un tuono e un detrito è volato dentro la cucinaCristian risiede nella zona di Piana del Sole a circa 50 metri dal luogo dove oggi sono esplose tre palazzine per una probabile fuga di gas ... dire.it

Piana del Sole, esplodono palazzine vicino Roma: almeno 2 feriti gravi, 70 persone evacuateEsplosione in zona Piana del Sole, a Roma. Paura tra via Tavagnasco e via Ciglie. Al momento risultano coinvolte tre palazzine, di cui una è crollata, e due persone sono rimaste ferite gravemente. Son ... ilmattino.it

Cristian risiede nella zona di Piana del Sole a circa 50 metri dal luogo dove oggi sono esplose tre palazzine per una probabile fuga di gas. x.com

Cristian risiede nella zona di Piana del Sole a circa 50 metri dal luogo dove oggi sono esplose tre palazzine per una probabile fuga di gas. facebook