Esplosione a Roma crolla una palazzina | due feriti gravi e più di 70 persone in strada

A Piana del Sole, a Roma, si è verificata una violenta esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina. Due persone sono rimaste ferite in modo grave, mentre più di settanta residenti sono stati fatti evacuare e si sono ritrovati in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Un boato fortissimo e il crollo di una palazzina, altre due coinvolte: la violenta esplosione a Piana del Sole, a Roma. Almeno due feriti gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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