L’esplosione che ha coinvolto diversi edifici si è verificata a Piana del Sole, frazione della capitale, tra via Tavagnasco e via Cigliè Una violenta esplosione causata da una bombola gpl ha provocato il crollo di una palazzina a Roma, nella zona della frazione di Piana del Sole, coinvolgendo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Crolla palazzina a Piana del Sole a Roma dopo esplosione bombola gpl, colpite 3 villette vicine, 2 feriti e 70 persone evacuate - VIDEO

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