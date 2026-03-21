Roma uomo trovato morto in un casolare a San Basilio | segni di violenza sul corpo

Un uomo è stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi in un casolare di via Giggi Spaducci, nel quartiere San Basilio, nella periferia est di Roma. Sul corpo ci sono segni di violenza, e le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per le indagini. La procura ha aperto un fascicolo e dispone gli accertamenti necessari. Nessuna altra persona è stata ancora identificata.

Un uomo è stato trovato morto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo, all’interno di un casolare in via Giggi Spaducci, nel quartiere San Basilio, nella periferia Est di Roma. Il ritrovamento ha subito fatto scattare l’allarme tra le forze dell’ordine, anche alla luce delle evidenti ferite presenti sul corpo. Secondo le prime informazioni, a dare l’allarme sarebbe stato un passante, che ha contattato il Numero unico delle emergenze 112, segnalando la presenza del cadavere. Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato, insieme al personale sanitario e al medico legale. Segni di violenza e ipotesi di omicidio. Fin dai primi accertamenti, il corpo presentava chiari segni di violenza, un elemento che ha portato gli investigatori a orientarsi verso l’ipotesi di un omicidio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roma, uomo trovato morto in un casolare a San Basilio: segni di violenza sul corpo Articoli correlati San Basilio, uomo trovato morto in un casolare. Segni di violenza sul corpoUn uomo è stato trovato morto in un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci, nel quartiere San Basilio, a Roma. Uomo trovato morto in un casolare di San Basilio a Roma: ha segni di violenza, si indaga per omicidioSi indaga per omicidio sul cadavere di un giovane trovato in un casolare di San Basilio a Roma. Roma, uomo trovato morto in un casolare a San Basilio: segni di violenza sul corpo Una raccolta di contenuti su San Basilio Argomenti discussi: Elia Rosa scomparso a Tor Marancia, è stato trovato senza vita: il tragico epilogo dopo mesi di ricerche e appelli. Uomo trovato morto in un casolare di San Basilio a Roma: ha segni di violenza, si indaga per omicidioUn uomo è stato trovato morto all'interno di un casolare di via Giggi Spaducci nel quartiere San Basilio a Roma. Il rinvenimento risale al primo pomeriggio di oggi, sabato 21 marzo ed è avvenuto nella ... fanpage.it Roma, uomo trovato morto in un casolare a San Basilio: segni di violenza sul corpoUn uomo è stato trovato morto oggi, sabato 21 marzo, in un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci nel quartiere San Basilio a Roma. Dalle prime informazioni sembra che sul corpo ci siano segni di ... adnkronos.com