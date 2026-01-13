Calciomercato Roma a Gasperini non basta Robinio Vaz | accelerata per Malen

La Roma si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Torino, in programma stasera alle 21 allo Stadio Olimpico, con l’obiettivo di qualificarsi ai quarti di finale. Nel mercato calciomercato, la società sta lavorando per rinforzare la rosa, con una particolare attenzione alla trattativa per Malen, dopo che Gasperini ha manifestato comunque interesse per Robinio Vaz.

La giornata di oggi vedrà la Roma scendere in campo in Coppa Italia, con l'obiettivo di strappare il pass per i quarti di finale nella sfida con il Torino, in programma alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Nelle ultime ore, però, sembrerebbe essere arrivata una scossa in tema calciomercato, con i giallorossi pronti a rimpolpare il proprio reparto offensivo. Nonostante la mancata chiusura della trattativa per Raspadori, Massara ha chiuso il colpo Robinio Vaz e spera di poter arrivare alla fumata bianca per Malen. Vaz atteso a Roma, avanza Malen. Dopo tanti tentennamenti la scelta di Raspadori è ricaduta sull'Atalanta, ma i tanti profili seguiti dalla Roma hanno permesso di non farsi trovare impreparata di fronte a quanto accaduto.

