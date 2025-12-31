La Juventus sta affrontando diverse trattative di rinnovo con i propri giocatori chiave. Mentre si lavora per assicurare il prolungamento di Yildiz con un ingaggio adeguato, le negoziazioni con Vlahovic e McKennie sembrano aver subito una battuta d’arresto. Un aggiornamento sulle strategie e le situazioni attuali per i contratti dei principali elementi della rosa di Spalletti, analizzando caso per caso gli scenari in atto.

Rinnovi Juve, scenari opposti alla Continassa: si lavora per blindare Yildiz con stipendio da star, mentre cala il gelo sui fronti Vlahovic e McKennie. Il mercato della Juventus non vive solo di possibili entrate, ma si gioca una partita fondamentale e delicatissima sul tavolo dei prolungamenti contrattuali. Il capitolo rinnovi, stando alle ultime approfondite analisi di Sky Sport, presenta scenari diametralmente opposti che disegnano una mappa del futuro bianconero divisa nettamente tra conferme strategiche e addii che appaiono sempre più probabili. La dirigenza si trova a dover gestire tre dossier bollenti con prospettive molto differenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovi Juve: da Vlahovic a Yildiz passando per McKennie, a che punto siamo per i prolungamenti dei pilastri della rosa di Spalletti. Caso per caso

Leggi anche: Rinnovi Juve, Elkann spinge per Yildiz ma restano i nodi Vlahovic, McKennie e gli esuberi: il punto della Gazzetta

Leggi anche: Rinnovi Juve: Yildiz e non solo, ci sono altri cinque componenti della rosa col futuro che deve essere definito il prima possibile. Il punto

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Juve, si lavora su rinnovo Yildiz. Per McKennie...; Spalletti lo coccola, ma Yildiz è ancora il meno pagato: il rinnovo è fermo. Ecco perché; Yildiz fa la voce grossa: svelate le richieste alla Juve per firmare il rinnovo. E vuole un maxi ingaggio; Rinnovo di Yildiz ad un passo e altre 3 storie sulla Juventus che potresti esserti perso.

Juve, il punto sui rinnovi: Yildiz il più vicino a prolungare - In casa Juventus, oltre al mercato in entrata ed in uscita in vista di gennaio, si pensa anche ai rinnovi. tuttojuve.com