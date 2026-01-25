Varriale tuona | Alla Juve serve una decisione arbitrale scandalosa che nega il rigore del possibile pareggio L’errore di…

Nel match della 22ª giornata di Serie A, la Juventus ha battuto il Napoli 3-0 con reti di David, Yildiz e Kostic. Tuttavia, il giornalista Enrico Varriale ha criticato l’arbitro Maurizio Mariani per un mancato rigore a favore del Napoli sull’1-0, definendo la decisione arbitrale scandalosa e critica. La partita ha suscitato discussioni sulla correttezza delle decisioni arbitrali e sul loro impatto sul risultato finale.

Nel match della 22.a giornata di campionato la Juventus ha sconfitto il Napoli per 3-0, grazie alle reti di David al 22?, Yildiz al 77? e Kostic all'86', ma il giornalista napoletano Enrico Varriale ha attaccato l'arbitro Maurizio Mariani, per un rigore non assegnato alla squadra partenopea sull'1-0.

