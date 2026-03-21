Effetto Giampaolo | la Cremonese sbanca Parma 0-2

La Cremonese ha battuto il Parma 2-0 in trasferta, segnando una vittoria importante nella seconda partita sotto la guida di Marco Giampaolo. La partita si è giocata il 21 marzo 2026 a Parma, con la Cremonese che ha segnato due gol senza subire reti. La squadra ha conquistato tre punti che rafforzano la sua posizione in classifica.

Cremona, 21 marzo 2026 – Non poteva iniziare meglio la seconda avventura di M arco Giampaolo sulla panchina della Cremonese. La delicata sfida in casa del Parma, deciso dal canto suo a conquistare i punti necessari per mettersi anzitempo al sicuro, si chiude infatti con un 2-0 per gli ospiti che ribadiscono alle rivali di voler lottare sino in fondo per una salvezza nella quale non solo credono, ma che al “Tardini” hanno dimostrato di poter meritare, non solo fornendo una buona prestazione sul piano del gioco, ma, soprattutto, ponendo fine al digiuno di vittorie che durava ormai dal 7 dicembre. Il nuovo tecnico grigiorosso tiene fede alle aspettative della vigilia e non solo schiera gli ospiti con la difesa a quattro, ma punta molto sul gioco con la palla a terra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Effetto Giampaolo: la Cremonese sbanca Parma 0-2 Articoli correlati Parma Cremonese 0-1: l’effetto Giampaolo funziona. Al Tardini decide MalehThuram in letargo, addio all’Inter in estate? Ausilio ha registrato l’interesse di questi club. Leggi anche: Parma-Cremonese 0-2, buona la prima per Giampaolo Tutto quello che riguarda Effetto Giampaolo Temi più discussi: A Parma la Cremonese spera nell'effetto Giampaolo per rilanciarsi; Giampaolo torna alla Cremonese: Faremo il possibile e l’impossibile per la salvezza; Cremonese, Nicola esonerato: al suo posto è in arrivo Giampaolo; SERIE A - Giampaolo riparte dalla Cremonese: il salvatore del Lecce diventa il rivale più acerrimo per la salvezza. Effetto Giampaolo: la Cremonese sbanca Parma 0-2I grigiorossi ritrovano la vittoria che mancava dallo scorso 7 dicembre, rilanciando la speranza di conquistare la salvezza. I gol nella ripresa di Maleh e Vandeputte ... sport.quotidiano.net La Cremonese vince a Parma dopo oltre 100 giorni e riapre la corsa salvezza: buona la prima per GiampaoloDopo oltre tre mesi la Cremonese ritrova la vittoria in casa del Parma: al Tardini finisce 2-0 con i gol di Maleh e Vandeputte ... fanpage.it SUBITO EFFETTO GIAMPAOLO La Cremonese torna al successo DOPO 15 PARTITE facebook