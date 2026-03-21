Parma Cremonese 0-1 | l’effetto Giampaolo funziona Al Tardini decide Maleh

Nel match tra Parma e Cremonese, il risultato finale è stato di 0-1 a favore dei lombardi. La rete decisiva è stata segnata da Maleh, che ha permesso alla Cremonese di conquistare tre punti e uscire dalla serie di risultati negativi. La partita si è svolta allo stadio Tardini, con il tecnico Giampaolo in panchina.

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