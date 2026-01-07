Repubblica | Conte torna al Maradona in 45 mila per il Verona patto scudetto con i tifosi

Dopo un periodo di assenza, Antonio Conte torna a dirigere il Napoli al Maradona, di fronte a circa 45 mila tifosi. L’incontro con il Verona rappresenta un momento importante, simbolo di un patto tra squadra e pubblico in vista della corsa allo scudetto. Un ritorno che segna un passo significativo nel percorso della stagione, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e rafforzare il legame con i sostenitori.

La lunga attesa è finita. Dopo oltre un mese in viaggio, il Napoli ritrova il Maradona e lo fa inaugurando il 2026 con la sfida contro il Verona, in programma oggi alle 18.30. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il ritorno a Fuorigrotta arriva dopo sei partite consecutive lontano da casa, comprese le Final Four di Supercoppa Italiana che hanno regalato agli azzurri il primo trofeo stagionale, conquistato in Arabia Saudita alla vigilia di Natale. L'ultimo ricordo casalingo risale al 7 dicembre, alla vittoria vibrante contro la Juventus dell'ex Spalletti.

Repubblica – “Conte è imbattile quando ha la settimana tipo per preparare la partita!” - L'edizione odierna de la Repubblica non risparmia gli elogi per Antonio Conte e il suo Napoli reduci da un periodo straordinario, costellato di vittorie convincenti e con la conquista della Supercoppa ... mondonapoli.it

Champions, Conte: “Vincere per onorare Maradona. Napoli in emergenza? Lavoriamo su soluzioni” - Domani è il quinto anniversario della sua scomparsa e sappiamo quanto significhi per la città e i tifosi”. napoli.repubblica.it

Conte esaltato da Repubblica: "Quasi imbattibile quando ha tutta la settimana a disposizione" x.com

L'annuncio choc di Paolo Conte, intervistato da Repubblica. "La musica mi ha abbandonato. Così aspetto che torni il gusto di suonare. Non mi sono mai preoccupato che qualcuno mi prendesse sul serio e forse ho fatto di tutto perché non accadesse”. Poi, alla - facebook.com facebook

