Milan Costacurta | In vantaggio nel secondo tempo nella ‘zona di Max Allegri'

Alessandro Costacurta ha commentato la partita tra Milan e Lecce, evidenziando come i rossoneri siano passati in vantaggio nel secondo tempo. L’ex difensore e attuale opinionista di Sky Sport ha sottolineato l’importanza della fase successiva all’intervallo, inserendola nella strategia di Massimiliano Allegri. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0, riflesso di una gestione attenta e organizzata da parte del Milan.

Con questi tre punti il Milan di Allegri sale a quota 46 punti, restando da solo al secondo posto nella classifica del campionato, a - 3 dalla capolista Inter e a + 3 sul Napoli, a + 4 sulla Roma e a + 7 sulla Juventus. Al termine del match, Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore rossonero e attualmente opinionista per 'Sky Sport', oltre ad aver fornito il proprio parere sulle prestazioni di Rafael Leão, ha analizzato al 'Club' anche l'andamento del match e la vittoria del Diavolo, giunta nella fase finale della sfida. LEGGI ANCHE: Pagelle Milan-Lecce, i voti di Gazzetta: Estupinan deve dare di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Costacurta: “Milan nella zona di Allegri, e funziona”

Alessandro Costacurta analizza la recente vittoria del Milan contro il Lecce, sottolineando come la squadra abbia ritrovato la propria identità sotto la guida di Allegri. Durante l’intervento negli studi di Sky Sport, l’ex calciatore evidenzia gli aspetti tecnici che hanno contribuito al risultato, offrendo una lettura chiara e obiettiva dei progressi dei rossoneri. Un’analisi approfondita per comprendere meglio le dinamiche di una squadra in fase di consolidamento.

Como Milan, Allegri nel post gara: «Ci ha tenuto in piedi Maignan. Poi nel secondo tempo è stata un’altra partita»

Al termine di Como-Milan, Allegri ha commentato la partita, sottolineando l'importanza di Maignan nel primo tempo e descrivendo il secondo come un’altra sfida. Ha anche spiegato la scelta di Leao come rigorista, evidenziando le decisioni prese durante la partita. Queste considerazioni forniscono un quadro chiaro sull’andamento della gara e sulle strategie adottate dai rossoneri.

