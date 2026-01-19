Al termine di Milan-Lecce, Eusebio Di Francesco ha analizzato la situazione della sua squadra, sottolineando come nel secondo tempo si siano abbassati troppo in campo. L’allenatore ha evidenziato alcune criticità emerse durante la partita della 21ª giornata di Serie A, disputata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano, offrendo una riflessione sulla prestazione complessiva dei giallorossi.

Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Su cosa ha detto ai ragazzi dopo la sconfitta: "Ne parleremo, a mente calda è meglio che non parlo. Ci sono delle situazioni in cui avrei voluto qualcosa di meglio. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, ma si lega al fatto che permetti al Milan di metterti lì. Sono sconfitte differenti le ultime: col Parma ci siamo fatti male da soli, oggi la squadra ha cercato di stare in partita ma nella ripresa ci siamo abbassati troppo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Francesco al termine di Milan-Lecce: “Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo”

Serie C | Livorno-Pontedera 2-2, Venturato: "Primo tempo discreto, poi ci siamo abbassati troppo. Il pareggio è giusto"

Nel match di Serie C tra Livorno e Pontedera, finisce 2-2. Gli amaranto, nel 2025, con un pareggio, mantengono il punto in classifica. Dopo un primo tempo discreto, nel secondo tempo la squadra si è abbassata troppo, consentendo agli avversari di trovare il pareggio. Venturato ha commentato che il risultato è giusto, evidenziando le fasi alterne della partita. Il pareggio rappresenta un risultato equo per entrambe le formazioni.

Leggi anche: Italia, Di Lorenzo: “Partiti bene poi nel secondo tempo ci siamo rilassati. A marzo ci giochiamo tanto”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Papa Francesco: “il termine carriera ecclesiastica mi fa schifo”, “descrivere quali sono le nuove povertà” - Lo ha detto, a braccio, il Papa, riferendosi al termine “carriera ecclesiastica”. agensir.it

Rangers Qualiano 1998. . Intervista post gara al termine di R Qualiano vs Gricignano Mister Francesco Guerrera - facebook.com facebook

Perché mai dovremmo porre un termine alla finitezza Non siamo qui per cancellare il limite, siamo qui perché solo nel limite il miracolo si fa noto. #BricioleDiPensieri Taccuino #photo Noemia Prada x.com