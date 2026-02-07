Reggiana per la prima volta in zona play-out | a Catanzaro sconfitta per 2-0

La Reggiana perde 2-0 a Catanzaro e si trova per la prima volta in zona play-out. La squadra emiliana ha subito due gol e ha incassato l’ottava sconfitta nelle ultime dieci partite. La situazione si fa difficile, e ora la squadra deve cercare di reagire prima che la classifica peggiori ancora.

Catanzaro, 7 febbraio 2026 – Niente da fare: a Catanzaro finisce 2-0 per i giallorossi e i granata incappano nell'ottava sconfitta nelle ultime dieci giornate. La notizia del sabato è che la Reggiana per la prima volta in questa stagione terminerà la giornata di Serie B occupando un posto in zona playout. E lo farà in quart'ultima posizione, la diciassettesima, perché qualsiasi risultato maturerà tra Spezia ed Entella, farà sì che la 'Regia' (con 21 punti) slitterà di un'altra posizione (dalla 16 alla 17). Tornando alla gara di oggi, come altre volte la Reggiana avrebbe meritato di più soprattutto in riferimento al primo tempo.

