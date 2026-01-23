L'Inter prima trema col Pisa e poi dilaga segnando 6 gol | fuga nerazzurra in testa alla classifica

L'Inter supera il Pisa 6-2, dopo essere stata sotto di due gol all'inizio del primo tempo. La squadra nerazzurra reagisce e chiude la prima frazione in vantaggio, per poi ampliare il risultato nella ripresa con altre tre reti. La vittoria permette all'Inter di consolidare la posizione in testa alla classifica.

Le zebrette si confermano ancora in testa. Un super Massarosa dilaga segnando 11 golLe zebrette si confermano leader, mentre il Massarosa domina con 11 gol in Nazionale.

Lautaro riporta l’Inter in testa alla classifica: basta il suo gol per battere l’AtalantaL'Inter conquista una vittoria importante a Bergamo, grazie al gol di Lautaro Martinez che permette alla squadra di tornare in testa alla classifica.

