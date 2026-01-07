Aperte le iscrizioni al Fantasanremo 2026 | ecco tutto quello che dovete sapere

Sono aperte le iscrizioni al Fantasanremo 2026, il gioco che permette di creare la propria squadra di artisti e partecipare alla competizione musicale più seguita in Italia. A partire da oggi, 7 gennaio 2026, gli appassionati possono iscriversi e scoprire tutte le modalità di partecipazione. Questa guida fornisce le informazioni essenziali per entrare nel mondo del Fantasanremo e prepararsi alla prossima edizione.

L’attesa è finita per migliaia di appassionati: oggi, 7 gennaio 2026, hanno ufficialmente preso il via le iscrizioni al FantaSanremo. Il gioco, diventato ormai un fenomeno culturale inseparabile dal Festival della Canzone Italiana, permette a chiunque di trasformarsi in un “direttore artistico” virtuale. Attraverso il sito ufficiale o l’app dedicata, ogni utente può allestire la propria scuderia di cantanti, cercando di accumulare punti preziosi tra esibizioni canore e gag inaspettate sul palco dell’Ariston. Ariston durante il Festival di Sanremo – Fonte: Jose Antonio, PD-user, Wikimedia Commons La sfida principale resta quella economica: ogni giocatore dispone di un budget fittizio di 100 baudi per acquistare 7 artisti. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Aperte le iscrizioni al Fantasanremo 2026: ecco tutto quello che dovete sapere Leggi anche: 2026, tutto quello che dovete sapere su moda e beauty Leggi anche: FantaSanremo 2026, iscrizioni aperte: da Vessicchio a Venom, tutti i bonus che devi conoscere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. FantaSanremo 2026, si comincia: sono uscite le Fantaquotazioni dei cantanti; FantaSanremo, mercoledì al via le iscrizioni. “L’edizione più difficile di sempre”. Ecco i favoriti; FantaSanremo 2026, da Paradiso alla Lamborghini: le fantaquotazioni; FantaSanremo 2026: le quotazioni dei cantanti in gara. FantaSanremo al via: iscrizioni aperte e svelate tutte le cifre (con sorpresa Fedez). Come si gioca - Oggi mercoledì 7 gennaio inizia ufficialmente il fantasy game del Festival della canzone italiana: le quotazioni dei cantanti in gara, quanti ‘baudi’ costano ... libero.it

FantaSanremo, al via le iscrizioni: tutte le novità e le quotazioni - Tra le novità un omaggio al maestro Vessicchio e cambi formazioni limitati a due sole finestre temporali ... adnkronos.com

FantaSanremo 2026: iscrizioni aperte, regolamento e quotazioni dei Big - Da oggi (mercoledì 7 gennaio) è possibile creare la propria squadra e scoprire quanti Baudi valgono gli artisti in gara ... radioitalia.it

3 cose che non sai sul FantaSanremo 2026! Se hai altre domande scrivile pure nei commenti!

Anno scolastico 2026/2027, iscrizioni aperte dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 x.com

ISCRIZIONI APERTE - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.