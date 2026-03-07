Referendum sulla Giustizia c’è la benedizione dei Gesuiti | Sì quasi esplicito alla riforma Nordio

I Gesuiti hanno espresso un sostegno indiretto al referendum sulla giustizia, che si terrà tra due settimane, mostrando un’apertura verso la riforma proposta dal ministro Nordio. La loro posizione, seppur velata, sembra favorire il sì, lasciando intendere un appoggio alla modifica costituzionale. La campagna referendaria si intensifica, mentre gli italiani si preparano a recarsi alle urne.

Dai Gesuiti arriva un Sì, tra le righe, al referendum costituzionale sulla giustizia che porterà gli italiani alle urne tra due settimane. Sull’ultimo numero di Cività cattolica, la storica rivista dei gesuiti arriva un quasi esplicito Sì. ”La riforma dell’ordinamento giudiziario, approvata dal Parlamento italiano nell’ottobre 2025 e oggetto di referendum nella primavera del 2026, non è solo una questione per addetti ai lavori – premette la rivista dei gesuiti – Tocca uno dei punti centrali della democrazia: come viene amministrata la giustizia e chi garantisce che il processo sia davvero ‘giusto’’’. Dopo avere riassunto le ragioni di chi... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

