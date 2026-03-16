Referendum Giustizia quando e come si vota? Perché non c’è quorum e info utili

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani si recheranno alle urne per un referendum costituzionale dedicato alla riforma della giustizia. La consultazione riguarda modifiche specifiche alla legge fondamentale e si svolge senza quorum, quindi i risultati valgono comunque. Le date sono state ufficializzate e le modalità di voto sono quelle tradizionali, con schede distribuite ai cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Il 22 e 23 marzo 2026 gli italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Si tratta di una consultazione diversa dai referendum abrogativi a cui gli elettori sono più abituati, perché riguarda una modifica della Costituzione già approvata dal Parlamento. Proprio per questo motivo non è previsto il quorum e il risultato dipenderà solo dalla maggioranza dei voti validi. Di seguito una guida semplice per capire cos’è questo referendum, come si vota, perché non serve quorum e cosa succede dopo il voto. Cos’è il referendum costituzionale. Il voto del 22-23 marzo riguarda un referendum costituzionale confermativo previsto dall’articolo 138 della Costituzione. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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