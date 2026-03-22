Referendum sulla giustizia urne aperte dalle 7 | si vota fino a lunedì

Oggi le urne sono aperte alle 7 per il referendum costituzionale sulla giustizia e resteranno disponibili fino a lunedì. La votazione coinvolge i cittadini italiani chiamati a esprimersi sulla riforma costituzionale. Le operazioni di voto si svolgono in tutta Italia e sono aperte a chi ha diritto di partecipare. La chiusura è prevista per le 23 di lunedì.

Elezioni al via. Il popolo italiano chiamato ad esprimersi sulla riforma Roma, 22 marzo 2026 – Urne aperte da questa mattina, alle 7, per il referendum costituzionale sulla giustizia. Si vota oggi fino alle 23 e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15. Gli elettori sono chiamati a esprimersi sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale e sull’istituzione della Corte disciplinare. Trattandosi di referendum costituzionale confermativo, non è previsto quorum: conterà la maggioranza dei voti validamente espressi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Referendum, si vota. Urne aperte fino a domani alle 15Al voto: oggi e domani i lucchesi saranno chiamati al voto per esprimere la loro opinione sul referendum costituzionale per confermare o meno le... Referendum Giustizia 2026, 22 e 23 marzo le date del voto, urne aperte la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15Nel Consiglio dei Ministri è stato deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della... Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì! Altri aggiornamenti su Referendum sulla giustizia urne aperte... Temi più discussi: Referendum sulla riforma della Giustizia: urne aperte il 22 e 23 marzo; Referendum giustizia, urne aperte domenica 22 e lunedì 23 marzo: guida al voto; Referendum Giustizia, si vota il 22 e 23 marzo: cosa c'è da sapere; Referendum sulla giustizia: quando si vota, cosa dice il quesito. Referendum sulla giustizia, urne aperte: come si vota e cosa dice il quesitoUrne aperte in tutta Italia dalle 7 alle 23 di domenica 22 e dalle 7 alle 15 di lunedì 23 marzo. Elettori chiamati a esprimersi sulla riforma costituzionale della giustizia View on euronews ... msn.com Referendum giustizia, oggi si vota: occhi puntati sull’affluenza (ma non c'è quorum)ROMA Su un punto tanto i sostenitori del No che del Sì sembrano concordare: «Abbiamo fatto il possibile». Nel day before del ... ilmessaggero.it Si può votare anche domani dalle 7 alle 15. Il referendum costituzionale non prevede il quorum. Nel Bresciano chiamati al voto più di 950mila cittadini facebook Referendum Giustizia, ecco quando e come si vota #referendumgiustizia x.com