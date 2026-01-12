Referendum Giustizia 2026 22 e 23 marzo le date del voto urne aperte la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15

Il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026. Le urne saranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. La decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri, che ha stabilito le date ufficiali per questa consultazione. È importante conoscere le modalità e i tempi per partecipare a questa consultazione elettorale.

Nel Consiglio dei Ministri è stato deciso di indicare domenica 22 e lunedì 23 marzo come date del referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia. Nella stessa data si voterà anche per elezioni suppletive Il Consiglio dei ministri ha fissato le date del referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria.

Referendum giustizia, a Firenze la sinistra garantista sposa il Sì. Morando: "Distinguiamo la riforma dal colore politico"

